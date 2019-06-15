Прототип McLaren полыхнул на испытаниях

Жителям города Гилфорд в британском графстве Суррей выпала возможность полюбоваться один из предсерийных прототипов McLaren Speedtail. Правда, рассмотреть его во всех подробностях помешал дым. Как сообщил глава пресс-службы McLaren Роджер Ормишер, это произошло вследствие некой неисправности в электрике автомобиля.
Водитель увидел предупреждение на приборной панели, после чего остановился на автозаправочной станции, чтобы разобраться с неисправностью. Заметив дым из моторного отсека, он отогнал автомобиль подальше от заправки, а затем на всякий случай использовал огнетушитель. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
В McLaren уточнили, что в моторном отсеке было не возгорание, а лишь задымление. Прототип уже восстановлен, а инженеры занимаются расследованием причин неисправности. Speedtail оснащён гибридной силовой установкой суммарной мощностью 1050 лошадиных сил. Суперкар выпустят тиражом в 106 экземпляров, но все они уже проданы.