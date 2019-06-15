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15:00

Прототип McLaren полыхнул на испытаниях

McLaren Speedtail был замечен в клубах дыма у заправки

Трёхместный суперкар Speedtail, который McLaren называет преемником легендарного F1, проходит масштабные испытания в Европе, США и Африке в разных климатических условиях. Похоже, в дождливой Великобритании что-то вдруг пошло не так.
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Жителям города Гилфорд в британском графстве Суррей выпала возможность полюбоваться один из предсерийных прототипов McLaren Speedtail. Правда, рассмотреть его во всех подробностях помешал дым. Как сообщил глава пресс-службы McLaren Роджер Ормишер, это произошло вследствие некой неисправности в электрике автомобиля.

Водитель увидел предупреждение на приборной панели, после чего остановился на автозаправочной станции, чтобы разобраться с неисправностью. Заметив дым из моторного отсека, он отогнал автомобиль подальше от заправки, а затем на всякий случай использовал огнетушитель. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

В McLaren уточнили, что в моторном отсеке было не возгорание, а лишь задымление. Прототип уже восстановлен, а инженеры занимаются расследованием причин неисправности. Speedtail оснащён гибридной силовой установкой суммарной мощностью 1050 лошадиных сил. Суперкар выпустят тиражом в 106 экземпляров, но все они уже проданы.

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