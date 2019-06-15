Прототип McLaren полыхнул на испытаниях

Водитель увидел предупреждение на приборной панели, после чего остановился на автозаправочной станции, чтобы разобраться с неисправностью. Заметив дым из моторного отсека, он отогнал автомобиль подальше от заправки, а затем на всякий случай использовал огнетушитель. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.