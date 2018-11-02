Посмотрите на McLaren Speedtail в движении

Представленный в октябре Speedtail стал самым быстрым и аэродинамически эффективным McLaren в истории. Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой на базе твин-тубро 4.0 V8, суммарная отдача которой составляет 1050 лошадиных сил. С нуля до 300 километров в час Speedtail разгоняется за 12,8 секунды. Для сравнения, McLaren P1 на это требуется 16,5 секунды. Максимальная скорость машины составляет 403 километров в час.