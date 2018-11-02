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14:58

Посмотрите на McLaren Speedtail в движении

Супергибрид своим ходом покидает здание технического центра марки

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как супергибрид McLaren Speedtail своим ходом покидает здание технического центра марки в британском Уокинге. За рулем автомобиля, длина которого составляет немногим более пяти метров, сидит старший дизайнер Mclaren Automotive Алекс Алексеев.

Представленный в октябре Speedtail стал самым быстрым и аэродинамически эффективным McLaren в истории. Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой на базе твин-тубро 4.0 V8, суммарная отдача которой составляет 1050 лошадиных сил. С нуля до 300 километров в час Speedtail разгоняется за 12,8 секунды. Для сравнения, McLaren P1 на это требуется 16,5 секунды. Максимальная скорость машины составляет 403 километров в час.

Видео: McLaren Newport Beach

Одна из особенностей «Спидтейла» — уникальные подвижные элероны из гибкого углепластика, бесшовно интегрированные в кузов. На высокой скорости две секции повышают стабильность гиперкара, меняют центр аэродинамического давления, создают дополнительную прижимную силу и работают как воздушный тормоз. Кроме продвинутой аэродинамики, Speedtail получил элементы обвеса из карбона с вкраплением титана и детали салона из TPT-углепластика.

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