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18:45

McLaren подсказал покупателям гиперкара Speedtail, как оформить их машины

Компания представила три программы персонализации гибрида

Каждый из покупателей гиперкара McLaren Speedtail может подобрать отделку и оформление практически любого элемента автомобиля по своему вкусу. Чтобы дать клиентам представление о возможностях своей программы персонализации и дать им идеи о том, с чего можно начать при заказе, производитель подготовил три «тематических» дизайн-коллекции, которые называются Urbane, Visionary и Dynamic.
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Каждая из коллекций включает в себя три различных варианта оформления кузова и салона. Коллекция Urbane предназначена для людей, которые не любят ярких цветов оформления экстерьера, но при этом хотят заказать светлый интерьер. Один из вариантов дизайна называется Stratosphere: это кузов из неокрашенного карбона, салон в холодных оттенках и отделка анодированным алюминием.

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McLaren Speedtail Stratosphere

Вариант дизайна Astral, входящий в коллекцию Visionary, предлагает яркий оранжевый цвет кузова, темно-синюю отделку салона нубуком, кожей, карбоном и вставками из 18-каратного белого золота.

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McLaren Speedtail Astral

Самый яркий дизайн – это коллекция Dynamic и версия оформления под названием Bloodline. При заказе такой машины клиент получит ярко-красный кузов, черные глянцевые диски и серебристые суппорта тормозов. В салоне кресло водителя будет обшито красной кожей, а пассажирские – белой.

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McLaren Speedtail Bloodline

McLaren Speedtail дебютировал в октябре. Гиперкар получил 1050-сильную гибридную силовую установку на базе четырехлитровой твин-турбо «восьмерки». С нуля до 100 километров в час Speedtail разгоняется за 2,7 секунды, а до 300 – за 12,8 секунды. Максимальная скорость машины составляет 403 километров в час.

Всего соберут 106 экземпляров McLaren Speedtail. Все машины уже проданы.

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