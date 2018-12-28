McLaren подсказал покупателям гиперкара Speedtail, как оформить их машины

Каждая из коллекций включает в себя три различных варианта оформления кузова и салона. Коллекция Urbane предназначена для людей, которые не любят ярких цветов оформления экстерьера, но при этом хотят заказать светлый интерьер. Один из вариантов дизайна называется Stratosphere: это кузов из неокрашенного карбона, салон в холодных оттенках и отделка анодированным алюминием.
Вариант дизайна Astral, входящий в коллекцию Visionary, предлагает яркий оранжевый цвет кузова, темно-синюю отделку салона нубуком, кожей, карбоном и вставками из 18-каратного белого золота.
Самый яркий дизайн – это коллекция Dynamic и версия оформления под названием Bloodline. При заказе такой машины клиент получит ярко-красный кузов, черные глянцевые диски и серебристые суппорта тормозов. В салоне кресло водителя будет обшито красной кожей, а пассажирские – белой.
McLaren Speedtail дебютировал в октябре. Гиперкар получил 1050-сильную гибридную силовую установку на базе четырехлитровой твин-турбо «восьмерки». С нуля до 100 километров в час Speedtail разгоняется за 2,7 секунды, а до 300 – за 12,8 секунды. Максимальная скорость машины составляет 403 километров в час.
Всего соберут 106 экземпляров McLaren Speedtail. Все машины уже проданы.