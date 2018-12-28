McLaren подсказал покупателям гиперкара Speedtail, как оформить их машины

McLaren Speedtail дебютировал в октябре. Гиперкар получил 1050-сильную гибридную силовую установку на базе четырехлитровой твин-турбо «восьмерки». С нуля до 100 километров в час Speedtail разгоняется за 2,7 секунды, а до 300 – за 12,8 секунды. Максимальная скорость машины составляет 403 километров в час.

Всего соберут 106 экземпляров McLaren Speedtail. Все машины уже проданы.