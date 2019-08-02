Болиды Формулы-1 получат суперлегкие педали, похожие на клубок паутины

Судя по описанию, это педаль тормоза, изготовленная из титанового сплава, содержащего ванадий, алюминий, железо, кислород, углерод, азот, водород и иттрий. Благодаря своей необычной паутинообразной конструкции 30-граммовая педаль не ступает по прочности традиционному аналогу. Из-за сложного процесса изготовления, который занимает более двух суток, стоимость одной детали достигает 150 тысяч долларов (около 9,6 миллиона рублей).

Автор публикации уточнил, что на фотографии изображены прототипы, далекие от полноценной детали болида. Так что в ближайшем будущем команды Формулы-1 вряд ли начнут массово скупать «педали из паутины».