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10:48

Болиды Формулы-1 получат суперлегкие педали, похожие на клубок паутины

Деталь напечатана на 3D-принтере и весит всего 30 граммов

© www.reddit.com
Пользователь Reddit опубликовал изображения «педалей будущего». Он утверждает, что это запчасть для формульного болида, разработанная его фирмой, занимающейся 3D-моделированием. Особенно впечатляет вес детали (30 граммов) и ее внешний вид: она будто сплетена из титановой паутины.

Судя по описанию, это педаль тормоза, изготовленная из титанового сплава, содержащего ванадий, алюминий, железо, кислород, углерод, азот, водород и иттрий. Благодаря своей необычной паутинообразной конструкции 30-граммовая педаль не ступает по прочности традиционному аналогу. Из-за сложного процесса изготовления, который занимает более двух суток, стоимость одной детали достигает 150 тысяч долларов (около 9,6 миллиона рублей).

Автор публикации уточнил, что на фотографии изображены прототипы, далекие от полноценной детали болида. Так что в ближайшем будущем команды Формулы-1 вряд ли начнут массово скупать «педали из паутины».

Самые необычные материалы в автомобильных экстерьерах

Это далеко не первый пример использования 3D-печати при создании деталей для спортивных автомобилей. В прошлом году Bugatti показала тормозной суппорт, напечатанный на принтере. Восьмипоршневый моноблок, выполненный из сплава титана, весит 2,9 килограмма – на два килограмма легче аналога из алюминия.

Источник: Reddit