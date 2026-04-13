Спорткар DeTomaso Pantera из коллекции главы Ford пустят с молотка в США

Спорткар DeTomaso Pantera 1972 года, сочетающий итальянский дизайн и американский двигатель Ford V8 объемом 5,8 л., был куплен новым и доставлен в подразделение Ford Aerospace (компания занималась не только автомобилями). Там Pantera использовалась в качестве служебного автомобиля для сотрудников.

За два года корпоративной жизни машина сменила несколько владельцев, а затем провела 18 лет в музее компании Yankee Candle. В 2018 году Pantera была впервые выставлена на аукцион, перекрашена в заводской желтый цвет, но во время тест-драйва потенциальным покупателем попала в аварию. Были повреждены правая дверь и задняя часть. Впоследствии повреждения были устранены.