Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
22 августа 12:25

Вот так выглядит интерьер спортивной «Весты»

«АвтоВАЗ» опубликовал изображения салона седана

Поделиться

«АвтоВАЗ» показал, как выглядит интерьер «заряженного» седана Vesta. Пока опубликованы лишь несколько фотографий – увидеть машину вживую можно будет в конце августа на Московском автосалоне.

В салоне спортивной «Весты» появились кресла с развитой боковой поддержкой. Они обшиты красной алькантарой с «Х-графикой», а также искусственной кожей с орнаментом «под карбон» и красной контрастной прострочкой. На спинках вышит логотип Vesta Sport. Руль, рычаг коробки передач и ручного тормоза отделаны мягкой черной «экокожей».

На приборной панели и дверях использованы вставки «под карбон». Также изменилась графика приборки, появилась красная фоновая подсветка. Остальные элементы интерьера отделаны черными глянцевыми вставками.

«Заряженный» седан Lada Vesta раскрыли в начале июля. Модель получила новый обвес кузова, заниженную на 16 миллиметров подвеску, доработанную подвеску, более мощные тормоза и 145-сильный двигатель объемом 1,8 литра. Мотор работает в паре только с механической коробкой передач.

Ожидается, что «сотню» такая машина будет набирать за 9,6 секунды.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...