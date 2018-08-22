Вот так выглядит интерьер спортивной «Весты»

В салоне спортивной «Весты» появились кресла с развитой боковой поддержкой. Они обшиты красной алькантарой с «Х-графикой», а также искусственной кожей с орнаментом «под карбон» и красной контрастной прострочкой. На спинках вышит логотип Vesta Sport. Руль, рычаг коробки передач и ручного тормоза отделаны мягкой черной «экокожей».