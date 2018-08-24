Немцы построили «спортивные» дома на колесах

Выкрашенный в серебряный цвет CUVision получил новый бампер с передним спойлером, измененные боковые юбки и 22-дюймовые колесные диски. CUVolution, построенный на базе «Фиата», выглядит более агрессивно: кемпер оснащен бампером с увеличенными воздухозаборниками, передним сплиттером с винглетами и задним антикрылом. Информации о технической начинке и оборудовании машин пока нет.
Ранее калифорнийская компания Lexani Motorcars представила внедорожный кемпер на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter. «Дом на колесах» оснастили полным приводом и 20-дюймовыми коваными колесными дисками собственного дизайна компании, а также 33-дюймовыми «зубастыми» покрышками для бездорожья.
В начале августа Volkswagen представил «двухэтажный» дом на колесах под названием Grand California, который построен на базе модели Crafter. Внутри машины есть обеденная зона со столом, ванная комната площадью один квадратный метр, туалет, душ и складная раковина.