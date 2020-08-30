Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

В официальном заявлении Spyker сказано, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Фото: Концептуальный Spyker C8 Preliator
Возвращение Spyker в автоспорт станет возможно благодаря партнёрству с программой SMP Racing. Вероятно, участие в гонках на выносливость позволит Spyker повысить узнаваемость марки после нескольких лет забвения. Российские инвесторы подчеркнули, что стремятся «вывести бренд Spyker в лигу лучших суперкаров в мире».
Отметим, что фирма Spyker уже принимала участие в гонках, будучи владельцем одноимённой конюшни Формулы-1 в сезоне 2007 года. Однако в октябре 2007 года после серии неудач «формульную» конюшню продали, спустя три года финансовое положение Spyker ухудшилось, и начиная с 2013-го нидерландская фирма продала всего два автомобиля.
Стороны воздерживаются от прогнозов, сколько времени займёт возрождение Spyker. Производство автомобилей планируют начать уже в 2021 году, тогда же у нидерландской марки окроется первый международный шоу-рум — его хотят разместить в Монако.