20:20

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Нидерландскую фирмы Spyker поддержат инвесторы из России

Интерьер концептуального родстера Spyker C8 Preliator © Spyker
Сергей Ильин
Российский олигарх Борис Ротенберг и его бизнес-партнёр Михаил Пессис инвестируют в производителя суперкаров Spyker. Финансовая и техническая поддержка со стороны подконтрольных бизнесменам компаний BR Engineering, SMP Racing и Milan Morady позволит Spyker вернуться в автоспорт и возобновить производство дорожных машин.

В официальном заявлении Spyker сказано, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.

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Фото: Концептуальный Spyker C8 Preliator

Возвращение Spyker в автоспорт станет возможно благодаря партнёрству с программой SMP Racing. Вероятно, участие в гонках на выносливость позволит Spyker повысить узнаваемость марки после нескольких лет забвения. Российские инвесторы подчеркнули, что стремятся «вывести бренд Spyker в лигу лучших суперкаров в мире».

Отметим, что фирма Spyker уже принимала участие в гонках, будучи владельцем одноимённой конюшни Формулы-1 в сезоне 2007 года. Однако в октябре 2007 года после серии неудач «формульную» конюшню продали, спустя три года финансовое положение Spyker ухудшилось, и начиная с 2013-го нидерландская фирма продала всего два автомобиля.

Стороны воздерживаются от прогнозов, сколько времени займёт возрождение Spyker. Производство автомобилей планируют начать уже в 2021 году, тогда же у нидерландской марки окроется первый международный шоу-рум — его хотят разместить в Монако.

Источник: Autocar