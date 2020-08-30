Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Возвращение Spyker в автоспорт станет возможно благодаря партнёрству с программой SMP Racing. Вероятно, участие в гонках на выносливость позволит Spyker повысить узнаваемость марки после нескольких лет забвения. Российские инвесторы подчеркнули, что стремятся «вывести бренд Spyker в лигу лучших суперкаров в мире».

Отметим, что фирма Spyker уже принимала участие в гонках, будучи владельцем одноимённой конюшни Формулы-1 в сезоне 2007 года. Однако в октябре 2007 года после серии неудач «формульную» конюшню продали, спустя три года финансовое положение Spyker ухудшилось, и начиная с 2013-го нидерландская фирма продала всего два автомобиля.