Audi SQ7 и SQ8 прокачали до 650 лошадиных сил с помощью чипа

Audi SQ7 и SQ8 дебютировали с безальтернативным турбодизелем 4.0 TDI (435 сил и 900 Нм), и такие кроссоверы в ABT дорабатывали полтора года назад. Теперь пришла очередь бензиновой версии с двигателем 4.0 TFSI — в «стоке» агрегат выдаёт 507 сил и 770 Нм.
Фото: ABT Sportsline
Прошивка ABT Engine Control позволила увеличить отдачу до 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, так что SQ8 в тюнинге ABT разменивает первую сотню за 3,8 секунды — столь же быстро, как «старший» RS Q8. Характеристики чипованной Audi SQ7 не раскрываются, но от неё можно ждать похожей динамики.
Фото: ABT Sportsline
Снаружи форсированные кроссоверы легко узнать по 22- или 23-дюймовым колёсным дискам, развитому переднему сплиттеру, спойлеру на пятой двери и выхлопным патрубкам увеличенного размера.
Полный тюнинг ABT для SQ8 обойдётся в 27 тысяч евро, для SQ7 — в 29 тысяч евро. Это значит, что «заряженное» кросс-купе SQ8 от ABT окажется дороже «стоковой» RS Q8 с 600-сильным двигателем. Кстати для RS Q8 в немецкой мастерской готов отдельный кит.