Audi SQ7 и SQ8 прокачали до 650 лошадиных сил с помощью чипа

Прошивка ABT Engine Control позволила увеличить отдачу до 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, так что SQ8 в тюнинге ABT разменивает первую сотню за 3,8 секунды — столь же быстро, как «старший» RS Q8. Характеристики чипованной Audi SQ7 не раскрываются, но от неё можно ждать похожей динамики.