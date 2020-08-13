Кроссовер ABT RSQ8-R: 740 сил и только 125 экземпляров

По сравнению со стандартным Audi RS Q8, работа в ABT проведена не малая. Главное отличие — это форсированный двигатель. «Битурбовосьмерка» 4.0 вместо положенных ей 600 сил (800 Нм) выдается 740 (920 Нм), разгоняя кроссовер до первой «сотни» за 3,4 секунды. Обычной машине на это требуется на 0,4 секунды больше. Максимальная скорость – 315 километров в час.
Такая мощность достигнута за счет монтажа фирменного блока ABT Engine Control, установки новых интеркулеров и выпускной магистрали со 102-миллиметровыми патрубками.
Аэродинамический обвес ABT RSQ8-R целиком сделан из углепластика. В него входят увеличенный передний сплиттер, расширители колесных арок, корпуса зеркал, боковые юбки и задний спойлер.
Оптимизированные по весу и изготовленные по технологии flow forming 23-дюймовые колеса ABT High Performance HR обуты в шины размерностью 295/35 R23.
В салоне кроссовера установлены новый руль и кнопка запуска двигателя. Переработаны подлокотник и центральная консоль.
Тираж ABT RSQ8-R составит всего 125 экземпляров. При этом если заказать нелимитированный RS Q8, то программа форсировки двигателя будет скромнее. С блоком управления ABT Engine Control отдача «восьмерки» возрастет только до 700 сил и 880 Нм момента.
Если же хочется чего-то большего, то мастерская Motoren Technik Mayer готова довести отдачу до 787 сил и 1030 Нм, а Manhart — до 900 сил и 1080 Нм.