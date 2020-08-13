Кроссовер ABT RSQ8-R: 740 сил и только 125 экземпляров

По сравнению со стандартным Audi RS Q8, работа в ABT проведена не малая. Главное отличие — это форсированный двигатель. «Битурбовосьмерка» 4.0 вместо положенных ей 600 сил (800 Нм) выдается 740 (920 Нм), разгоняя кроссовер до первой «сотни» за 3,4 секунды. Обычной машине на это требуется на 0,4 секунды больше. Максимальная скорость – 315 километров в час.

Такая мощность достигнута за счет монтажа фирменного блока ABT Engine Control, установки новых интеркулеров и выпускной магистрали со 102-миллиметровыми патрубками.