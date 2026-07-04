Опубликовано 04 июля 2026, 09:001 мин.
Стали известны автомобили, которые расходуют 3,5 литра топлива
Motor1 составил список наиболее экономичных автомобилей. С начала года команда журнала Motor1 протестировала 23 новых автомобиля во время повседневной эксплуатации на дорогах общего пользования. По итогам испытаний эксперты назвали модели, которые отличаются наилучшей топливной экономичностью.
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В предварительном ежегодном рейтинге самых экономичных моделей лидирует подключаемый гибрид — 272-сильный Audi Q3 со средним расходом топлива 3,35 л/100 км. Китайский Geely Starray EM-i показал результат 3,45, а Skoda Kodiaq PHEV — 3,60 л/100 км.
Как отмечают эксперты, Volkswagen Golf, оборудованный классическим дизелем, показал сопоставимый результат — 3,50 литра/100 км. Это стало возможным благодаря 2,0-литровому двигателю TDI мощностью 150 л.с., с которым сочетается 7-ступенчатый «робот» DSG.
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