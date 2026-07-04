Новости
Опубликовано 04 июля 2026, 09:00
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Стали известны автомобили, которые расходуют 3,5 литра топлива

Motor1 составил список наиболее экономичных автомобилей. С начала года команда журнала Motor1 протестировала 23 новых автомобиля во время повседневной эксплуатации на дорогах общего пользования. По итогам испытаний эксперты назвали модели, которые отличаются наилучшей топливной экономичностью.
Audi Q3
Audi Q3
© Audi
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В предварительном ежегодном рейтинге самых экономичных моделей лидирует подключаемый гибрид — 272-сильный Audi Q3 со средним расходом топлива 3,35 л/100 км. Китайский Geely Starray EM-i показал результат 3,45, а Skoda Kodiaq PHEV — 3,60 л/100 км.

Как отмечают эксперты, Volkswagen Golf, оборудованный классическим дизелем, показал сопоставимый результат — 3,50 литра/100 км. Это стало возможным благодаря 2,0-литровому двигателю TDI мощностью 150 л.с., с которым сочетается 7-ступенчатый «робот» DSG.

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Автор:Алексей Кованов
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