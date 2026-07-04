Стали известны автомобили, которые расходуют 3,5 литра топлива

Motor1 составил список наиболее экономичных автомобилей. С начала года команда журнала Motor1 протестировала 23 новых автомобиля во время повседневной эксплуатации на дорогах общего пользования. По итогам испытаний эксперты назвали модели, которые отличаются наилучшей топливной экономичностью.