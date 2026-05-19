Опубликовано 19 мая 2026, 07:36
Стали известны минусы популярного у россиян BMW X3 L китайской сборки
«Авторевю»: китайский BMW X3 сильно отличается от европейского. Удлинённые кроссоверы BMW X3 L китайского производства стали популярны среди россиян. Причина — в сравнительно низкой цене. Автомобиль, привезённый из Китая, стоит 7 млн рублей, а европейские варианты предлагаются примерно за 10 млн рублей. «Авторевю» назвало минусы длиннобазного BMW X3 L.
В список недостатков прежде всего вошли разноширокие шины редких размерностей (255/45 R20 спереди, 285/40 R20 сзади), с поиском которых возникнут трудности.
Также эксперты издания пожаловались на отсутствие устойчивости на прямой при наличии неровностей. Кроме того, отмечены низкое усилие и слабая информативность рулевого управления.
Продолжают перечень минусов неоднозначные настройки подвески: задней, по мнению «Авторевю», не хватает энергоёмкости, а передняя подробно повторяет дорожный профиль и может срабатывать грубо.
«X3 L ощущается как BMW лишь эпизодически, не во всём. Просто ещё один китайский SUV», — резюмируют эксперты, добавляя, что не видят смысла переплачивать 2,5 млн рублей относительно Geely Monjaro.
Источник:Авторевю
