В Германии продают пластиковый российский внедорожник за 1,8 миллиона рублей

Проект пластикового внедорожника «Сталкер» впервые появился в начале 2000-х годов. Однако из-за недостатка финансирования запустить модель в мелкосерийное производство тогда не удалось. Следующую попытку создать легкий внедорожник предприняли в 2016 году. После нескольких лет проектирования, чуть больше 30 экземпляров сошли с конвейера в прошлом году. Инженеры планировали выпустить 150 автомобилей, однако проект снова приостановили.

Апал-21541 «Сталкер» построен на базе Lada 4x4 «Нива». Трехдверный внедорожник оборудован каркасно-панельным кузовом, который включает в себя несущие элементы из стальных труб и наружную отделку из синтетического полимерного пластика. Благодаря применению композитных материалов масса 3,5-метрового автомобиля составила 1170 килограммов. В движение полноприводный внедорожник приводит классический 1,7-литровый «атмосферник» от «Нивы», мощность которого составляет 83 лошадиные силы. Вместе с агрегатом работают пятискоростная «механика» и двухступенчатая раздаточная коробка передач. Максимальная скорость – 132 километра в час.