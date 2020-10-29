В Германии продают пластиковый российский внедорожник за 1,8 миллиона рублей

Проект пластикового внедорожника «Сталкер» впервые появился в начале 2000-х годов. Однако из-за недостатка финансирования запустить модель в мелкосерийное производство тогда не удалось. Следующую попытку создать легкий внедорожник предприняли в 2016 году. После нескольких лет проектирования, чуть больше 30 экземпляров сошли с конвейера в прошлом году. Инженеры планировали выпустить 150 автомобилей, однако проект снова приостановили.
Апал-21541 «Сталкер» построен на базе Lada 4x4 «Нива». Трехдверный внедорожник оборудован каркасно-панельным кузовом, который включает в себя несущие элементы из стальных труб и наружную отделку из синтетического полимерного пластика. Благодаря применению композитных материалов масса 3,5-метрового автомобиля составила 1170 килограммов. В движение полноприводный внедорожник приводит классический 1,7-литровый «атмосферник» от «Нивы», мощность которого составляет 83 лошадиные силы. Вместе с агрегатом работают пятискоростная «механика» и двухступенчатая раздаточная коробка передач. Максимальная скорость – 132 километра в час.
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Восемь экземпляров «Сталкера» появились в продаже в немецкой фирме Made in Russia Gmbh, которая специализируется на импорте российских автомобилей в Германию и Австрию. Местные дилеры назвали внедорожник Jaeger (в переводе «Охотник»). Все машины окрашены в черный цвет, но различаются комплектацией. Некоторые модели оборудованы стальным передним бампером и легкосплавными колесными дисками. Приобрести «Сталкер» в базовой комплектации в Германии можно за 19 990 евро (примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу). В то же время в России внедорожник доступен по цене от 1,28 миллиона рублей.
В августе прошлого года трехдверный внедорожник «Сталкер» с агрегатами Lada 4x4, каркасом из металлических труб и пластиковым кузовом разбили в рамках краш-теста. В компании, выпускающей эту модель, подчеркнули, что у хотя у данного теста не было балльной системы, результат фронтального удара оказался положительным.