Российский электрокар Zetta хотят продавать в Германии

По прогнозам министерства, бюджетный электромобиль способен вызвать интерес у зарубежных покупателей и обладает достаточной конкурентоспособностью для выхода на рынки за пределами России.

На данный момент автомобиль проходит финальную стадию сертификации, а производственную площадку в Тольятти готовят к старту серийного производства. Первые «товарные» City Modul 1 уже собраны. Сообщалось, что на мощностях предприятия смогут изготавливать не более 10 000 электрокаров в год, причём половина из них отправится на экспорт.