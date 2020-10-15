Российский электрокар Zetta хотят продавать в Германии

По прогнозам министерства, бюджетный электромобиль способен вызвать интерес у зарубежных покупателей и обладает достаточной конкурентоспособностью для выхода на рынки за пределами России.
На данный момент автомобиль проходит финальную стадию сертификации, а производственную площадку в Тольятти готовят к старту серийного производства. Первые «товарные» City Modul 1 уже собраны. Сообщалось, что на мощностях предприятия смогут изготавливать не более 10 000 электрокаров в год, причём половина из них отправится на экспорт.
Zetta City Modul 1 – это двухместный российский электрокар с трёхдверным кузовом из металлического каркаса с композитными навесными панелями. Автомобиль оснащается четырьмя асинхронными мотора-колёсами Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил. На одном заряде аккумулятора ёмкостью 10 киловатт-часов автомобиль способен проехать 180 километров.
В Минпромторге отметили, что поддержка проекта Zetta обошлась министерству в 285 миллионов рублей, ещё 49,5 миллиона рублей были получены в качестве льготного кредита от Фонда развития моногородов. В сумме в проект вложено 570 миллионов рублей.
Однако кредит на 100 миллионов рублей, который был необходим для начала производства в 2020 году, получить не удалось: Фонд развития промышленности отказал разработчикам. Из-за этого, а также проблем, вызванных коронавирусом, старт серийной сборки пришлось отложить. В Минпромторге рассказали, что необходимые средства всё же могут поступить, причём не только от государственных, но и от частных компаний.
Ранее стало известно, что минимальная стоимость Zetta City Modul 1 составит 550 000 рублей – на 100 000 рублей больше, чем ожидалось. По словам главы проекта Дениса Щуровского, изменившийся ценник не повлияет на конкурентоспособность электромобиля, который имеет запас хода почти в два раза больше, чем «китайские электромобили при этой же стоимости».