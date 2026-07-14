Стало известно, как перебои с топливом отразились на российском авторынке

«Люди взяли паузу и смотрят, что будет происходить. В этой обстановке бежать покупать автомобили они не будут. Мы наблюдаем снижение трафика в автосалонах летом клиентов всегда меньше, но в этом году снижение более существенное — на 20−30% по сравнению с прошлым месяцем и на 15−20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, на 28-й неделе 2026 года (6−12 июля) продажи новых автомобилей в России сократились на 16% относительно предыдущей недели — до 25,9 тыс. машин. Эксперт считает, что топливный кризис в регионах продолжит давить на рынок во втором полугодии, и его влияние сохранится до стабилизации ситуации с бензином на АЗС.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал дефицит бензина из-за атак беспилотников на НПЗ, но заверил, что мощностей достаточно и экспорт не прекращён. Для стабилизации власти ввели временный запрет на вывоз бензина и дизеля. Первый зампред профильного комитета Госдумы Игорь Ананских считает, что пик кризиса будет пройден к сентябрю. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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