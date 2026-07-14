Простоявший 15 лет под открытым небом «Газон» продают за 70 тысяч рублей

Автор объявления считает, что мoтоp «живой»: «Пoследний раз машина активно ездила 15 лет назад, но двигатель не заклинивший. При осмотре можем завести (потребуется свежий аккумулятор и бензин)».

Также нынешний владелец скромно указывает, что грузовик требует некоторого технического обслуживания после долгого простоя: замены жидкостей, проверки тормозов и ревизии электрики.

Пассажирускую надстройку продавец считает крепкой. Её якобы можно переоборудовать под бытовку, склад или передвижную мастерскую. И всё это предлагается за скромные 70 тыс. рублей.

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