Владелец редкого ЗИЛа за четыре года снизил цену с 50 до 15 млн рублей

Согласно официальным данным, ЗиЛ-117П был изготовлен в единственном экземпляре в 1973 году по спецзаказу Ленинградского обкома партии.

Позже лимузин передали Западной группе войск. Ключевое отличие этого экземпляра от других «сто семнадцатых» — двухрядный пятиместный салон.

Под капотом бензиновый атмосферный карбюраторный V8 рабочим объёмом 7 л и мощностью 300 л.с, с которым работает 3-диапазонный «автомат».

Как обратил внимание журнал Motor, впервые объявление о продаже машины было опубликовано в феврале 2021 года. Тогда машину продавали за 40 млн рублей (530 тыс. долларов).

К осени 2022-го лимузин подорожал до 50 млн рублей (800 тыс. долларов), а сейчас продавец готов уступить автомобильную реликвию за 15,2 млн рублей (200 тыс. долларов).

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