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Опубликовано 13 июля 2026, 17:49
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Владелец редкого ЗИЛа за четыре года снизил цену с 50 до 15 млн рублей

Владелец не может продать лимузин ЗИЛ-117П на протяжении пяти лет. В Крыму продают уникальный ЗИЛ-117П. Продавец утверждает, что является первым и единственным хозяином, у автомобиля есть полный пакет документов российского образца и внтризаводская учётная карточка, а в комплекте идут сирена, мигалки и спецсвязь полувековой давности. Это объявление, как выяснил журнал Motor, висит вот уже пять лет.
ЗИЛ-117П
ЗИЛ-117П
© объявление на классифайде
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Согласно официальным данным, ЗиЛ-117П был изготовлен в единственном экземпляре в 1973 году по спецзаказу Ленинградского обкома партии.

Позже лимузин передали Западной группе войск. Ключевое отличие этого экземпляра от других «сто семнадцатых» — двухрядный пятиместный салон.

Под капотом бензиновый атмосферный карбюраторный V8 рабочим объёмом 7 л и мощностью 300 л.с, с которым работает 3-диапазонный «автомат».

Как обратил внимание журнал Motor, впервые объявление о продаже машины было опубликовано в феврале 2021 года. Тогда машину продавали за 40 млн рублей (530 тыс. долларов).

К осени 2022-го лимузин подорожал до 50 млн рублей (800 тыс. долларов), а сейчас продавец готов уступить автомобильную реликвию за 15,2 млн рублей (200 тыс. долларов).

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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#ЗиЛ
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