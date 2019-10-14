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16:44

Стало известно, какие автомобили покупают богачи в России

Чаще всего на российских дорогах можно встретить машины бренда Bentley

По данным агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля 2019 года в России числились 13,4 тысячи автомобилей люксового сегмента, причем треть из них – 32 процента – это модели Bentley. Всего в стране насчитывается 4,3 тысячи машин британской марки.

На втором месте по количеству зарегистрированных люксовых автомобилей закрепился Mercedes-Maybach с результатом в 3,4 тысячи экземпляров, что составляет 25,5 процента от общего объема. Замыкает тройку Maserati с долей 12 процентов (1,6 тысячи машин). Также по российским дорогам ездят 1,3 тысячи автомобилей Rolls-Royce, 780 экземпляров Ferrari, 436 – Aston Martin и 417 – Lamborghini.

Что касается Lamborghini, то только с начала 2019 года россияне приобрели 105 суперкаров бренда. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Резкий рост продаж связан с появлением на рынке кроссовера Urus, так как именно на эту модель пришлось 80 процентов от общего объема продаж марки в стране.

Источник: Автостат