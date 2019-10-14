Стало известно, какие автомобили покупают богачи в России

Что касается Lamborghini, то только с начала 2019 года россияне приобрели 105 суперкаров бренда. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Резкий рост продаж связан с появлением на рынке кроссовера Urus, так как именно на эту модель пришлось 80 процентов от общего объема продаж марки в стране.