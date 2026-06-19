Новости
Опубликовано 19 июня 2026, 07:12
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Стало известно, с каким вопросом из ПДД не справляются 70% водителей

Водителям задали вопрос, с которым не справляются 70% автомобилистов. Им показали реальную задачу из теоретического экзамена по вождению, которую могут не решить как опытные водители, так и новички.
водитель
водитель
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Прежде чем ответить, перечитайте условие несколько раз: ваша интуиция может сыграть с вами злую шутку.

Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Б и В Все, А и Б Только, А Ответ под картинкой.

© Motor

Правильный ответ в этом билете: все знаки позволяют выполнить поворот налево.

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Источник:Hi-Tech Mail
Автор:Арина Лысенко
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