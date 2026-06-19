Опубликовано 19 июня 2026, 07:121 мин.
Стало известно, с каким вопросом из ПДД не справляются 70% водителей
Водителям задали вопрос, с которым не справляются 70% автомобилистов. Им показали реальную задачу из теоретического экзамена по вождению, которую могут не решить как опытные водители, так и новички.
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Прежде чем ответить, перечитайте условие несколько раз: ваша интуиция может сыграть с вами злую шутку.
Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Б и В Все, А и Б Только, А Ответ под картинкой.
Правильный ответ в этом билете: все знаки позволяют выполнить поворот налево.
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