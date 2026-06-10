Стало известно, сколько россиянок никогда не вступят в отношения с мужчиной без авто

«Лишь 21% готовы встречаться с мужчиной без авто, 46% надеются, что машина у него появится со временем, а еще 33% вовсе не рассматривают партнера без автомобиля», — говорится в тексте.

Согласно опросу, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой (64%). Ещё 55% считают, что наличие машины говорит о готовности помочь и подвезти. 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% — с надёжностью. Каждая пятая женщина (20%) воспринимает авто как показатель состоятельности партнёра, а 17% — как признак статуса и амбиций.

Мужчины же видят в женщине за рулём меньше романтики. Для 44% наличие машины у девушки означает мобильность, для 33% — практичность, для 28% — независимость. Уверенность в себе отметили 26%, а стиль, вкус, статус и амбиции — по 12% каждый.

Более половины мужчин (55%) заявили, что марка автомобиля девушки не имеет для них значения. Если же предпочтения и есть, то симпатию чаще вызывают женщины на практичных машинах без намёка на статус (17%), а также на японских автомобилях и премиальных моделях (по 15%). Немецкие авто прибавляют привлекательности девушкам только в глазах 7% опрошенных. Спорткары, внедорожники и пикапы оказались в числе наименее популярных вариантов. Женщины в этом вопросе оказались требовательнее. Для 28% девушек марка автомобиля партнёра не принципиальна. Остальные имеют чёткие предпочтения: премиальные автомобили (37%), японские марки (29%), крупные внедорожники и пикапы (24%), немецкие марки (15%) и практичные машины (7%).

Согласно опросу, женщины ценят в водителях спокойствие и уверенность (67%), вежливость к другим участникам движения (36%) и аккуратное вождение (32%). Главными «красными флагами» для девушек стали агрессивная манера езды, хаотичные перестроения, а также постоянное использование клаксона и нецензурная брань за рулём. Мужчины также отмечают важность спокойной манеры вождения (48%). Но сильнее всего их раздражают телефон в руках за рулём (58%) и агрессия на дороге (42%).

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