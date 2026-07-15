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Опубликовано 15 июля 2026, 10:34
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Стало известно, в каких регионах РФ нормализовалась ситуация на АЗС

В 13 регионах России сократились очереди на заправку. «Известия» проанализировали данные о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных карт.
АЗС
АЗС
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Власти в некоторых субъектах снимают ограничения на выдачу бензина, разрешают отпуск в канистрах, вводят продажи по четным и нечетным числам и прочее. Стабилизацию ситуации подтвердили в Минэнерго. Какие меры становятся самыми результативными и помогают сократить ажиотаж», — говорится в публикации.

Снижение числа очередей на заправках зафиксировано в ряде регионов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт-локатор АЗС Russiabase и топливные карты. В числе субъектов — Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, ЯНАО, Калмыкия, Бурятия и Коми. В столичном и петербургском регионах ситуация тоже улучшилась, хотя в час пик некоторые АЗС всё ещё перегружены.

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Источник:Известия
Автор:Арина Лысенко
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