Стало известно, в каких регионах РФ нормализовалась ситуация на АЗС

«Власти в некоторых субъектах снимают ограничения на выдачу бензина, разрешают отпуск в канистрах, вводят продажи по четным и нечетным числам и прочее. Стабилизацию ситуации подтвердили в Минэнерго. Какие меры становятся самыми результативными и помогают сократить ажиотаж», — говорится в публикации.

Снижение числа очередей на заправках зафиксировано в ряде регионов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт-локатор АЗС Russiabase и топливные карты. В числе субъектов — Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, ЯНАО, Калмыкия, Бурятия и Коми. В столичном и петербургском регионах ситуация тоже улучшилась, хотя в час пик некоторые АЗС всё ещё перегружены.

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