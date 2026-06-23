Старейший гонщик Флориды: 85-летний водитель разогнал Nissan до 177 км/ч

По данным властей, инцидент произошёл ночью 12 июня на трассе State Road 48. Полицейские заметили красный Corvette и серый Nissan 350Z, которые двигались рядом на огромной скорости в зоне с ограничением 45 миль в час. По версии полиции, Corvette разогнался до 125 миль в час, а Nissan Босворта — до 110 миль в час. Оба автомобиля были остановлены по отдельности.

Босворт отверг обвинения в гонках. На видео с нательной камеры, опубликованном WECT, он спокойно объясняет, что Corvette резко перестроился в его сторону, а сам он просто «катался» на своей любимой машине. Самое показательное, что Босворт, по его словам, владеет этим Nissan 350Z с момента покупки новым.

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