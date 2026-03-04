Стартап «Атом» ответил на жесткую критику электрокара таксистами

«Для таксомоторной отрасли ключевое значение имеют надежность, прогнозируемость затрат и экономическая эффективность. Именно поэтому мы внимательно анализируем поступающую обратную связь», — уточнили Motor в пресс-службе «Атома» на вопрос о критике электромобиля со стороны таксистов.

До этого член Общественного Совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов в разговоре с корреспондентом журнала Motor высказал своем мнение относительно перспектив появления аккумуляторного хетчбэка «Атом» в их бизнесе. В частности, он указал на слабые стороны модели, которые, по его мнению, очевидны уже сейчас.

Тем не менее стартап «Атом» обещает рассматривать отзывы потенциальных покупателей как основу для дальнейшего совершенствования продукта, а также оперативно реагировать на актуальные запросы рынка.

«Наша задача — не просто вывести электромобиль на рынок, а обеспечить его соответствие реальным потребностям клиентов на всех этапах эксплуатации», — пообещали авторы проекта.