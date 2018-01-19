Британский пенсионер сделал Land Rover с паровым двигателем

Житель Великобритании Фрэнк Ротвелл оснастил свой 50-летний Land Rover Series II паровым двигателем. Внедорожник укомплектовали бойлером и емкостью для воды, сообщает издание Daily Mail.

На постройку автомобиля ушло 400 часов и 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Двигатель работает по принципу агрегатов, использовавшихся в паровозах: вода в бойлере нагревается при помощи угля, а давление пара используется для раскручивания небольшого мотора. Максимальная скорость, с которой может двигаться внедорожник, составляет 24 километра в час.

Видео с YouTube-канала Caters Clips.

Оригинальный Land Rover Series II оснащался бензиновым двигателем объемом 2,25 литра и мощностью 73 лошадиные силы. Агрегат сочетался с четырехступенчатой механической трансмиссией.

Производство Land Rover Defender, который стал преемником линейки Series, компания прекратила в 2016 году. Однако в честь 70-летия модели марка выпустила спецверсию внедорожника с двигателем V8 и автоматической трансмиссией. Всего планируется выпустить 150 таких автомобилей.

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