Stellantis выставил на продажу испытательный полигон

Тестовый трек, на котором испытывали, среди прочего, Ram TRX, закроется в конце этого года

Stellantis избавляется от тестового полигона в США. Концерн закрывает научно-исследовательский центр в Аризоне и продает трек, расположенный на 4000 акрах земли (1,6 тысячи гектаров). Изначально там располагалась артиллерийская школа, а в середине 50-х годов прошлого века площадку вместе с полигоном выкупил Ford. В 2007 году объект сменил владельца: им стал Chrysler, которому он обошелся в 35 миллионов долларов. Там, помимо прочего, тестировали «заряженные» версии автомобилей, в числе которых был, например, Ram TRX.