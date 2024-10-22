Stellantis выставил на продажу испытательный полигон

Stellantis выставил на продажу испытательный полигонТестовый трек, на котором испытывали, среди прочего, Ram TRX, закроется в конце этого года
В настоящее время в научно-исследовательском центре работают около четырех десятков человек, большинство из которых состоят в Объединенном профсоюзе работников автомобильной промышленности (UAW). В организации закрытие центра и полигона пока не прокомментировали, сообщает The Drive со ссылкой на CNBC. Однако известно, что, помимо этой площадки, Stellantis планирует избавиться еще от 17 объектов в рамках программы по сокращению расходов.
Несмотря на продажу полигона, концерн продолжит испытывать автомобили в Аризоне, но на другом треке — том, который в настоящее время принадлежит Toyota. Он был открыт в 2021 году и превосходит старый полигон по площади — занимает 12 тысяч акров (4,8 тысячи гектаров). Toyota он обходится дорого, и потому японский автопроизводитель согласился разделить траты со Stellantis.
Ранее стало известно, что Карлос Таварес, который в настоящее время возглавляет Stellantis, в 2026 году уйдет в отставку. Поиском преемника Тавареса занимается специальный комитет совета директоров, которым руководит председатель правления и крупнейший акционер Джон Элканн. Нового генерального директора планируется найти к концу 2025 года.