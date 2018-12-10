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14:42

Начались продажи «вседорожного» Renault Logan с вариатором

Седан в модификации City стоит минимум 787 990 рублей

В России начались продажи «вседорожных» Logan Stepway и Sandero Stepway City, оснащенных бесступенчатой трансмиссией. Машины отличаются уникальными элементами экстерьера и интерьера, выполненными в черном цвете. Кросс-седан Renault Logan Stepway City предлагается по цене от 787 990 рублей, а Sandero Stepway City – от 814 990 рублей.

Машины серии Stepway City оснащаются вариатором X-Tronic и 113-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Для трансмиссии, способной имитировать переключения виртуальных ступеней, разработали особый алгоритм работы, который, в частности, помог минимизировать время отклика на нажатие педали газа. Одно из преимущества вариатора — расход топлива на уровне автомобилей с «механикой». По паспорту для Logan Stepway City и Sandero Stepway City он составляет 6,7 литра на 100 километров.

Автомобили серии City отличаются черной защитной накладкой на бамперах, акцентами черного цвета, хромированной окантовкой противотуманных фар, двухцветными 16-дюймовыми дисками. В салоне машин установлен новый руль и декоративные панели с особым рисунком.

Renault Logan Stepway и Sandero Stepway City доступны в двух комплектациях: Life и Drive. В начальной кросс-седан и «вседорожный» хэтчбек оснащаются кондиционером, аудиосистемой с USB и Bluetooth, передними сиденьями с подогревом, металлической защитой двигателя. В Drive базовый список оснащения дополняет климат-контроль, задние электростеклоподъемники и навигационная система.

Цены на обычные Logan Stepway и Sandero Stepway начинаются от 662 990 и 709 990 рублей соответственно.

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