Kia Stinger стал безопаснее и получил новый двигатель

Также новшествами для «Стингера» стали функции предупреждения о приближении машины при открытии дверей, система мониторинга слепых зон BVM, шоссейный круиз-контроль HDA и система ROA, которая напомнит о детях или животных на заднем ряду.

Между тем дальнейшая судьба модели остаётся под вопросом. Продажи на глобальных рынках не оправдали ожидания руководства Kia, и, возможно, компании придется полностью пересмотреть концепцию. Один из вариантов — сделать «Стингер» электромобилем.