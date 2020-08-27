Kia Stinger стал безопаснее и получил новый двигатель

Помимо легких изменений во внешности и добавления в список опций двух стайлинг-пакетов, обновленному «Стингеру» пересмотрели моторную гамму. Базовая двухлитровая «турбочетверка» Theta II, которая выдает 255 сил и 353 Нм крутящего момента, не изменилась. Но нишу между ней и топовым V6 3.3 занял новый агрегат — наддувный 2.5 T-GDi из семейства Smartstream мощностью 304 силы и 422 Нм. Его будут ставить на машины для рынков Южной Кореи, США и Мексики.
«Шестерка» 3.3 с двумя турбокомпрессорами тем временем подверглась небольшой модернизации. Она получила новый выпускной тракт с электронноуправляемой заслонкой и на три лошадиные силы нарастила отдачу — теперь пиковая мощность составляет 373 силы и 510 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне 1300 –4500 оборотов в минуту. В трансмиссии ничего нового — все три мотора сочетаются с безальтернативным восьмидиапазонным автоматом.
Среди других изменений «Стингера» — увеличение экрана мультимедиа с семи до восьми дюймов, появление опционального тачскрина на 10,25 дюйма и добавление в список оснащения двух вариантов приборной панели: с 4,2-дюймовым цифровым кластером и полностью виртуальной Supervision. Кроме того, на некоторых рынках у Stinger появилась функция удаленного запуска двигателя, а также возможность предварительного прогрева или вентиляции сидений через фирменное приложение.
Также новшествами для «Стингера» стали функции предупреждения о приближении машины при открытии дверей, система мониторинга слепых зон BVM, шоссейный круиз-контроль HDA и система ROA, которая напомнит о детях или животных на заднем ряду.
Между тем дальнейшая судьба модели остаётся под вопросом. Продажи на глобальных рынках не оправдали ожидания руководства Kia, и, возможно, компании придется полностью пересмотреть концепцию. Один из вариантов — сделать «Стингер» электромобилем.