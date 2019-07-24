Кроссоверы против «сараев»: посмотрите на очень странный дрэг-заезд

Ведущий канала пояснил, что все четыре автомобиля одновременно оказались у его команды на тесте и они решили выставить их друг против друга на прямой, а заодно проверить системы экстренного торможения.
В заезде участвовали: шутинг-брейк Kia ProCeed GT (мотор 1,6 литра, 201 сила, «автомат», передний привод), кроссовер Skoda Kodiaq (мотор 2,0 литра, 240 сил, «автомат», полный привод), универсал Ford Focus ST Line (мотор 1,5 литра, 182 силы, «механика», передний привод), кроссовер Audi Q3 (мотор 1,5 литра, 150 сил, «автомат», передний привод).
На первый взгляд кажется, что у чешского внедорожника нет конкурентов — он самый мощный из всей четверки и к тому же единственный с приводом на все четыре колеса. Но не стоит забывать, что Kodiaq еще и самый тяжелый из всех участников, а, например, легкий турбированный «Фокус» оснащен механической трансмиссией, которая по динамике разгона все же выигрывает у «автомата».
В итоге первое место занял Kodiaq, ему потребовалось 14,8 секунд для преодоления четверти мили, вслед за ним финишировал Kia ProCeed — он оказался медленнее лишь на 0,1 секунды. Третье место с результатом в 15,8 секунд занял «Фокус», а самым медленным оказался кроссовер от Audi — он финишировал лишь спустя 17 секунд.
Недавно на дрэг-заезд выставили неуклюжий и очень медленный фургон — громоздкий дом на колесах спустя 26,7 невозможно долгих секунд все же смог пересечь финишную черту и даже успел разогнаться до 80 километров в час.