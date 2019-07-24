Кроссоверы против «сараев»: посмотрите на очень странный дрэг-заезд

На первый взгляд кажется, что у чешского внедорожника нет конкурентов — он самый мощный из всей четверки и к тому же единственный с приводом на все четыре колеса. Но не стоит забывать, что Kodiaq еще и самый тяжелый из всех участников, а, например, легкий турбированный «Фокус» оснащен механической трансмиссией, которая по динамике разгона все же выигрывает у «автомата».

В итоге первое место занял Kodiaq, ему потребовалось 14,8 секунд для преодоления четверти мили, вслед за ним финишировал Kia ProCeed — он оказался медленнее лишь на 0,1 секунды. Третье место с результатом в 15,8 секунд занял «Фокус», а самым медленным оказался кроссовер от Audi — он финишировал лишь спустя 17 секунд.