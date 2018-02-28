Subaru Legacy вернется в Россию с одним мотором

Компания Subaru распространила информацию о седане Legacy для России, который вернется на рынок в мае этого года. Производитель рассказал об оснащении модели и силовой установке.

На российском рынке «Легаси» будет доступен только с четырехцилиндровым бензиновым оппозитником объемом 2,5 литра и мощностью 175 лошадиных сил. Мотор работает в паре с вариатором и системой симметричного полного привода. С нуля до «сотни» такой автомобиль сможет ускоряться за 9,6 секунды. Максимальная скорость – 240 километров в час.

Обновленный Subaru Legacy показали в феврале прошлого года. Тогда был представлен автомобиль для американского рынка, где он доступен, помимо 175-сильного двигателя, еще и с шестицилиндровым мотором мощностью 256 сил.

У седана после рестайлинга изменился дизайн экстерьера и салона, улучшилась шумоизоляция и появилась мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, у модели была перенастроена подвеска и рулевое управление.

В России «Легаси» будет доступен с черной или светлой отделкой салона и в шести вариантах окраски кузова. В оснащение модели войдут системы слежения за мертвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний, помощи при выезде с парковки задним ходом, предупреждения фронтальных столкновений. Также машина получит адаптивный круиз и камеру заднего вида.

Рублевые цены на седан пока не объявлены. В США модель стоит от 22,2 тысячи долларов.

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