Компания выпустит гибрид с возможностью подзарядки от розетки

Пульс

Subaru превратит Toyota Prius в собственный гибрид

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8 февраля 2018

Компания Subaru в текущем году представит новый гибрид с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. При этом в модели будут использоваться агрегаты и технологии от Toyota Prius Prime. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на Такеши Тачимори, главу подразделения, отвечающего за техническую начинку автомобилей.

[Дерзкие машины «Тойота», которых стесняется Prius](https://motor.ru/selector/toyotasport.htm)

Дерзкие машины «Тойота», которых стесняется Prius

На базе какой именно модели будет построен гибрид топ-менеджер Subaru не уточнил. Тачимори лишь добавил, что автомобиль планируется собирать в Японии и поставлять на американский рынок, причем прежде всего в те штаты, которые приняли предложенную Калифорнией программу развития и регулирования экологического транспорта.

В Subaru также добавили, что использовали технологии «Тойоты» по максимуму. Тем не менее, были произведены некоторые доработки силовой установки. Например, ее адаптировали под продольно установленный оппозитник марки, тогда как у «Приуса» ДВС расположен поперечно.

Toyota Prius Prime оснащается 1,8-литровом бензиновым мотором мощностью 97 сил, электрическим двигателем мощностью 73 силы, а также блоком литий-ионных батарей емкостью 8,8 киловатт-часа.

На электротяге «Приус» может проезжать 35 километров. Максимальный запас хода – 960 километров. На зарядку аккумуляторов требуется около пяти с половиной часов.

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