Subaru превратит Toyota Prius в собственный гибрид

Компания Subaru в текущем году представит новый гибрид с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. При этом в модели будут использоваться агрегаты и технологии от Toyota Prius Prime. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на Такеши Тачимори, главу подразделения, отвечающего за техническую начинку автомобилей.

На базе какой именно модели будет построен гибрид топ-менеджер Subaru не уточнил. Тачимори лишь добавил, что автомобиль планируется собирать в Японии и поставлять на американский рынок, причем прежде всего в те штаты, которые приняли предложенную Калифорнией программу развития и регулирования экологического транспорта.

В Subaru также добавили, что использовали технологии «Тойоты» по максимуму. Тем не менее, были произведены некоторые доработки силовой установки. Например, ее адаптировали под продольно установленный оппозитник марки, тогда как у «Приуса» ДВС расположен поперечно.

Toyota Prius Prime оснащается 1,8-литровом бензиновым мотором мощностью 97 сил, электрическим двигателем мощностью 73 силы, а также блоком литий-ионных батарей емкостью 8,8 киловатт-часа.

На электротяге «Приус» может проезжать 35 километров. Максимальный запас хода – 960 километров. На зарядку аккумуляторов требуется около пяти с половиной часов.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?