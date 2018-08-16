Subaru отзовет и уничтожит кроссоверы Ascent

В заявлении, направленном в адрес Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), японский производитель сообщает, что все автомобили пройдут тщательный осмотр представителями завода. В случае обнаружения дефектной сварки они будут заменены на новые. Отозванные машины подлежат полному уничтожению.

Помимо начала отзывной кампании, Subaru запретила продавать кроссоверы Ascent до завершения инспекции.

Subaru Ascent — самый большой кроссовер в истории марки. Модель предлагается c семи- или восьмиместной конфигурацей салона, турбированным «оппозитником» объемом 2,4 литра и вариатором. Новый агрегат выдает 260 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента. Он комплектуется турбонагнетателем с двойной улиткой, непосредственным впрыском топлива, системой управления фазами газораспределения и подъемом клапанов.