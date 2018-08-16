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16 августа 15:05

Subaru отзовет и уничтожит кроссоверы Ascent

У машин отсутствуют сварные швы на центральных стойках

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Алексей Носаченко
Компания Subaru уничтожит 293 новых кроссовера Ascent, так как не может их отремонтировать. Машины отозваны по причине отсутствия сварных швов на центральной стойке кузова. По данным Consumer Reports, из этих автомобилей только девять были переданы покупателям, остальные все еще остаются в дилерских центрах.

В заявлении, направленном в адрес Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), японский производитель сообщает, что все автомобили пройдут тщательный осмотр представителями завода. В случае обнаружения дефектной сварки они будут заменены на новые. Отозванные машины подлежат полному уничтожению.

Помимо начала отзывной кампании, Subaru запретила продавать кроссоверы Ascent до завершения инспекции.

Subaru Ascent — самый большой кроссовер в истории марки. Модель предлагается c семи- или восьмиместной конфигурацей салона, турбированным «оппозитником» объемом 2,4 литра и вариатором. Новый агрегат выдает 260 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента. Он комплектуется турбонагнетателем с двойной улиткой, непосредственным впрыском топлива, системой управления фазами газораспределения и подъемом клапанов.

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