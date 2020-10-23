Subaru Forester обзавёлся новой версией с турбомотором

Forester Sport оснастили тем же мотором, который приводит в движение универсал Levorg второго поколения. Это 1,8-литровый оппозитный турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Мощность двигателя – 177 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор Lineartronic.

В Subaru утверждают, что производительность такого Forester выше, чем у кроссовера с 2,5-литровым «атмосферником». Кроме этого, новый мотор экономнее расходует топливо. Помимо нового турбомотора, Forester Sport доработали подвеску, установив новый демпфер и спиральные пружины, «чтобы добиться более спортивного» ощущения от езды, сохранив при этом внедорожные качества.

Такой Forester доступен с чёрной крышей и решёткой радиатора, 18-дюймовыми алюминиевыми колёсными дисками в цвете чёрный металлик и дополнительной выхлопной трубой. В салоне установлены сиденья из замши, особая «спортивная» отделка и алюминиевые накладки на педали. Цена Subaru Forester Sport на японском рынке составляет 3 289 000 иен или 2,4 миллиона рублей по текущему курсу. Для сравнения, базовый кроссовер предлагается за 2 915 000 иен (2,13 миллиона рублей).

В России Forester пятого поколения доступен с двумя оппозитными моторами объёмом 2,0 и 2,5 литра и мощностью 150 и 185 лошадиных сил соответственно. Оба двигателя сочетаются с вариатором и системой полного привода. Цены варьируются от 2 279 000 до 3 009 900 рублей.