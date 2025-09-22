Subaru завершила производство седана Legacy

Последний экземпляр сошел с конвейера в штате Индиана и отправился в дилерский центр для продажи

Subaru попрощалась с Legacy. 12 сентября 2025 на заводе SIA (Subaru of Indiana Automotive) в Лафайете, Индиана, завершилось производство культового седана, который выпускался 36 лет. Последним стал Legacy в сером оттенке кузова Magnetite Gray и с кожаным салоном, оснащенный 2,5-литровой оппозитной «четверкой» и полным приводом. Вскоре предприятие прекратит выпуск еще одной модели — Outback.