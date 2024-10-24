Subaru Outback получил юбилейную спецверсию с перенастроенной подвеской

Кросс-универсал Subaru Outback, празднующий в этом году своё 30-летие, получил в Японии версию 30th Anniversary. Здесь модель носит имя Legacy Outback и продается в четырех вариантах. За основу юбилейной взят Limited EX, причем главные изменения скрыты от любопытных глаз. Например, амплитудозависимые передние амортизаторы Hitachi Astemo SFRD с калибровками от отделения STI. Или перенастроенные задние стойки, в комплексе улучшившие ездовые характеристики.