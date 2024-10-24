Subaru Outback получил юбилейную спецверсию с перенастроенной подвеской

Subaru Outback получил юбилейную спецверсию с перенастроенной подвескойУниверсал 30th Anniversary выпустят в количестве 500 экземпляров
Кросс-универсал Subaru Outback, празднующий в этом году своё 30-летие, получил в Японии версию 30th Anniversary. Здесь модель носит имя Legacy Outback и продается в четырех вариантах. За основу юбилейной взят Limited EX, причем главные изменения скрыты от любопытных глаз. Например, амплитудозависимые передние амортизаторы Hitachi Astemo SFRD с калибровками от отделения STI. Или перенастроенные задние стойки, в комплексе улучшившие ездовые характеристики.
Остальные новшества чисто для проформы. Так, решетка радиатора, рейлинги, спойлер и корпуса боковых зеркал черные. Салон отделан кожей «наппа» цвета слоновой кости в сочетании с черными вставками. На передних дверях — вышивки 30th Anniversary. Кресла водителя и пассажира оснащены вентиляцией (у водительского вдобавок есть регулировка длины подушки), плюс установлена аудиосистема Harman Kardon с десятью динамиками и сабвуфером.
Всего планируется выпустить 500 экземпляров Subaru Legacy Outback 30th Anniversary. По традиции право покупки разыграют в лотерею. Кросс-универсал идет с «турбооппозитником» 1.8 мощностью 177 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, вариатором Lineartronic и полным приводом. В Японии продажи модели нынешнего поколения завершатся в марте 2025 года.