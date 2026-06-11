Subaru показала самый дешевый автомобиль

Внешность фургона не изменилась. Длина Sambar составляет 3395 мм, он сохранил вертикальную угловатую форму. Базовая версия VB по-прежнему оснащается маленькими стальными колёсами и неокрашенными бамперами. В более дорогих комплектациях добавляются светодиодные фары, окрашенные в цвет кузова бамперы и легкосплавные диски.

На вершине линейки расположился Sambar Van Dias. Его решётка радиатора с хромированными и чёрными элементами повторяет дизайн двойника — Daihatsu Hijet Atrai. Subaru предлагает этот фургон в единственном варианте кузова, а также технически связанный с ним Sambar Truck, который недавно получил собственное обновление.

В четырёхместном салоне установлена новая цифровая «приборка» — «Активный многофункциональный дисплей», которая полагается только версии Van Dias. Для покупателей, чей автомобиль не оснащён сенсорным экраном, предлагается 9-дюймовая мультимедийная система с навигацией в качестве заводской опции для отдельных комплектаций.

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