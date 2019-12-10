Subaru отправит в ремонт российские Impreza и XV

Причиной отзыва стал дефект тормозного шланга. Под действием давления тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию. В рамках отзыва все четырех тормозных шланга будут заменены. Работы проведут бесплатно.

Ранее в этом году в России отзывали 7442 экземпляра Subaru Forester, XV и Impreza 2016-2019 годов выпуска из-за программной ошибки в модуле управления двигателем. Обнаруженная неисправность грозила остановкой мотора и невозможности его перезапуска.