Subaru отправит в ремонт российские Impreza и XV

Причиной отзыва стал дефект тормозного шланга. Под действием давления тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию. В рамках отзыва все четырех тормозных шланга будут заменены. Работы проведут бесплатно.
Ранее в этом году в России отзывали 7442 экземпляра Subaru Forester, XV и Impreza 2016-2019 годов выпуска из-за программной ошибки в модуле управления двигателем. Обнаруженная неисправность грозила остановкой мотора и невозможности его перезапуска.
Однако самая масштабная отзывная кампания Subaru в России пришлась на весну этого года: тогда в ремонт отправили более 52 тысяч машин из-за двух выявленных дефектов. Первый нашли в 12 723 машинах Impreza, XV, Forester и BRZ 2012-2014 годов – речь шла об усталостном разрушение клапанной пружины двухлитровых бензиновых двигателей FB20 и FA20. Второй был связал с газообразным силиконом, который мог попасть в корпус выключателя стоп-сигналов 39 320 автомобилей Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester 2009-2013 годов.