Subaru BRZ обзавелся «подогретой» версией tS

У Subaru BRZ снова появилась условно «подогретая» версия tS — Tuned by STI. Её премьера состоялась несколько дней назад на крупнейшем слёте фанатов марки Subiefest California, но к дилерам такие машины попадут не раньше первого квартала 2024 года. Как и прежде, в случае с BRZ tS о доработке оппозитного мотора 2.4 (231 л.с., 250 Нм) речи не идет. Японцы опять ограничились лишь внешними украшательствами, перенастроенной подвеской и новыми тормозами.