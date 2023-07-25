Subaru BRZ обзавелся «подогретой» версией tS

Subaru BRZ обзавелся «подогретой» версией tSКупе перенастроили подвеску и заменили штатные тормоза на механизмы Brembo
Компания Subaru представила «подогретое» купе BRZ tS. От стандартного спорткара его отличает внешний и внутренний декор, перенастроенная подразделением STI подвеска, а также тормоза Brembo с золотистыми суппортами. Основана версия на комплектации Limited. Это означает, что штатно автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, светодиодными фарами, улучшенной аудиосистемой с двухканальным усилителем и дифференциалом Torsen.
У Subaru BRZ снова появилась условно «подогретая» версия tS — Tuned by STI. Её премьера состоялась несколько дней назад на крупнейшем слёте фанатов марки Subiefest California, но к дилерам такие машины попадут не раньше первого квартала 2024 года. Как и прежде, в случае с BRZ tS о доработке оппозитного мотора 2.4 (231 л.с., 250 Нм) речи не идет. Японцы опять ограничились лишь внешними украшательствами, перенастроенной подвеской и новыми тормозами.
Вместо штатных амортизаторов тут стоят стойки Hitachi с калибровками STI. Они делают машину ещё более юркой, увеличивают остроту реакций и отзывчивость. Тормоза заменены на механизмы Brembo. Сюда входят золотистого цвета суппорты (4-поршневые спереди, 2-поршневые сзади), а также роторы и колодки большего размера. Каждый BRZ tS идет с 18-дюймовыми колесами, обутыми в цепкие шины Michelin Pilot Sport 4, и щеголяет корпусами боковых зеркал цвета Crystal Black Silica.
Салон купе отделан кожей и синтетическим нубуком Brin Nau и разбавлен синими и красными акцентами. Стандартное оснащение включает дифференциал повышенного трения Torsen в задней оси, светодиодный ближний и дальний свет, ездовой режим Track, двухзонный климат-контроль и запуск двигателя кнопкой. А ещё BRZ tS — первый Subaru с механической коробкой передач, оборудованный фирменным комплексом безопасности EyeSight.
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Набор ассистентов ставится по умолчанию на все BRZ 2024 модельного года. Он добавляет в спорткар адаптивный круиз-контроль, функцию автоторможения, предупреждения о выезде из полосы, а также о начале движения впереди идущего автомобиля. Стоимость BRZ tS пока неизвестна, но её обещают объявить до конца года. Обычная двухдверка в США стоит от 28,6 тысячи долларов, что соответствует 2,6 миллиона рублей.