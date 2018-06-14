До России добралась юбилейная спецверсия Subaru Forester

Компания Subaru привезла в Россию специальную модификацию кроссовера Forester, посвященную 60-летнему юбилею японского бренда. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом 150 экземпляров.

Длительный тест Subaru Forester: часть первая и вторая

Особый кроссовер, получивший в названии приставку «60th Anniversary», от обычных «Форестеров» можно отличить по спортивному переднему бамперу, светодиодным фарам, комбинированной отделке сидений кожей и тканью (впервые для модели), 18-дюймовым колесным дискам и шильдикам на кузове с изображением первой модели марки – Subaru 360.

Кроме того, в салоне появится специальная табличка, на которой будет указан порядковый номер автомобиля.

Экстерьерный шильдик спецверсии Forester

В оснащение юбилейной модификации входит двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, мультимедийная система с навигацией, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя.

Новинка предлагается со 150-сильным двухлитровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость спецверсии составит 1 969 900 рублей. Обычные «Форестеры» стоят от 1 699 00 рублей. Топовый вариант с 241-сильным мотором обойдется в 2 669 000 рублей.