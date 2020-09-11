Видео: дрэг-гонка легендарных японских машин 90-х

На 90-е годы прошлого века пришелся пик мировой популярности всевозможных автомобильных телешоу. Однако в Японии тему гонок в те года практически возвели в культ. В страну восходящего Солнца съезжались лучшие пилоты и технические специалисты, чтобы поучаствовать в «горячих» заездах на самых легендарных автомобилях.
В опубликованном фрагменте представлены самые редкие и дорогие гоночные автомобили, которые можно было приобрести в 1991 году. Среди участников заездов можно выделить Ferrari 348 и Testarossa, а также Porsche 964, 911 Turbo и 928 GT. Японию в гонках представляют Nissan Skyline GT-R, Honda NSX, а также Toyota MR2 GT и Mazda RX-7 FC3S.
Видео: Best MOTORing official
Спорткары поочередно соревнуются в парных дрэг-заездах на взлетно-посадочной полосе аэродрома. После гонок ведущие шоу выезжают на автомобилях на дороги общего пользования. К сожалению, в телешоу отсутствуют английские субтитры, поэтому просто почувствуйте тот накал страстей, который передают японские ведущие, а также насладитесь пейзажами азиатской страны.
В начале сентября блогеры YouTube-канала carwow оценили разгонную динамику Audi RS5, BMW M4 и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, проведя дрэг-заезд на четверть мили. В заезде на 402 метра два купе и седан разделили полсекунды.