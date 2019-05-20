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14:29

Обновленный Skoda Superb получит вседорожную версию

Впервые в линейке модели появится модификация Scout

Компания Skoda опубликовала новый тизер рестайлингового Superb. В нем чешская марка подтвердила, что помимо стандартной версии у модели будет роскошный вариант Laurin & Klement и вседорожный Scout.
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Модификация Scout появится в линейке Superb впервые, хотя во втором поколении у машины была близкая по духу Superb Outdoor — такие универсалы отличались обвесом из некрашеного пластика, предлагались с передним или полным приводом, но со стандартным дорожным просветом. В будущем «Скауте» полный привод сохранится, но подробностей об оснащении пока нет.

Зато известно, что обновленный Skoda Superb первым получит матричные светодиодные фары. Они могут автоматические менять конфигурацию светового пучка, полагаясь на данные камеры, установленной на лобовом стекле. Задние LED-фонари обзаведутся динамическими поворотниками: светящаяся полоса будет двигаться от внутренней части к внешней, а при разблокировке и блокировке машины она станет частью световой «приветственной анимации».

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Тизер Skoda Superb

Кроме того, впервые в гамме двигателей Skoda Superb появится гибридная силовая установка на базе турбомотора 1.4 TSI, как у Volkswagen Passat GTE.

Премьера обновленного семейства Skoda Superb состоится 23 мая.

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