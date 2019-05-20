Обновленный Skoda Superb получит вседорожную версию

Модификация Scout появится в линейке Superb впервые, хотя во втором поколении у машины была близкая по духу Superb Outdoor — такие универсалы отличались обвесом из некрашеного пластика, предлагались с передним или полным приводом, но со стандартным дорожным просветом. В будущем «Скауте» полный привод сохранится, но подробностей об оснащении пока нет.