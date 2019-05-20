Обновленный Skoda Superb получит вседорожную версию

Модификация Scout появится в линейке Superb впервые, хотя во втором поколении у машины была близкая по духу Superb Outdoor — такие универсалы отличались обвесом из некрашеного пластика, предлагались с передним или полным приводом, но со стандартным дорожным просветом. В будущем «Скауте» полный привод сохранится, но подробностей об оснащении пока нет.
Зато известно, что обновленный Skoda Superb первым получит матричные светодиодные фары. Они могут автоматические менять конфигурацию светового пучка, полагаясь на данные камеры, установленной на лобовом стекле. Задние LED-фонари обзаведутся динамическими поворотниками: светящаяся полоса будет двигаться от внутренней части к внешней, а при разблокировке и блокировке машины она станет частью световой «приветственной анимации».
Кроме того, впервые в гамме двигателей Skoda Superb появится гибридная силовая установка на базе турбомотора 1.4 TSI, как у Volkswagen Passat GTE.
Премьера обновленного семейства Skoda Superb состоится 23 мая.