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10:37

Появилось первое изображение обновленного Skoda Superb

Презентация новинки состоится до конца этого месяца

Компания Skoda опубликовала первое изображение обновленного Superb для европейского рынка. Публичный дебют модели состоится в Братиславе, Словакия, во время Чемпионата мира по хоккею. При этом чешский производитель впервые представит новый автомобиль во время спортивного мероприятия, спонсором которого является последние 27 лет.
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На эскизе, распространенном пресс-службой Skoda, можно увидеть переднюю часть обновленного лифтбека Superb. От нынешнего он отличается «рисунком» фар и оформлением бампера. В остальном внешность не претерпела каких-либо заметных изменений. В соответствии с последним трендом, сзади, на дверце багажника, вместо логотипа появится шрифтовое начертание Skoda.

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По предварительной информации, салон обновленного Skoda Superb будет выполнен в стиле хэтчбека Scala: улучшатся материалы отделки и появится модернизированная информационно-развлекательная система с новыми функциями и возможностью обновления «по воздуху». Поддержка Apple CarPlay и Android Auto войдет в стандартное оснащение. Кроме того, впервые Superb предложат с гибридной силовой установкой на базе турбомотора 1.4 TSI, как у Volkswagen Passat GTE.

Нынешний Skoda Superb выпускается с 2015 года. Модель построена на платформе MQB концерна Volkswagen. В России модель продается по цене от 1 646 000 рублей. В гамму двигателей Superb входят турбомоторы 1.4, 1.8 и 2.0 TSI мощностью от 150 до 280 лошадиных сил.

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