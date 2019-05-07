Появилось первое изображение обновленного Skoda Superb

На эскизе, распространенном пресс-службой Skoda, можно увидеть переднюю часть обновленного лифтбека Superb. От нынешнего он отличается «рисунком» фар и оформлением бампера. В остальном внешность не претерпела каких-либо заметных изменений. В соответствии с последним трендом, сзади, на дверце багажника, вместо логотипа появится шрифтовое начертание Skoda.
По предварительной информации, салон обновленного Skoda Superb будет выполнен в стиле хэтчбека Scala: улучшатся материалы отделки и появится модернизированная информационно-развлекательная система с новыми функциями и возможностью обновления «по воздуху». Поддержка Apple CarPlay и Android Auto войдет в стандартное оснащение. Кроме того, впервые Superb предложат с гибридной силовой установкой на базе турбомотора 1.4 TSI, как у Volkswagen Passat GTE.
Нынешний Skoda Superb выпускается с 2015 года. Модель построена на платформе MQB концерна Volkswagen. В России модель продается по цене от 1 646 000 рублей. В гамму двигателей Superb входят турбомоторы 1.4, 1.8 и 2.0 TSI мощностью от 150 до 280 лошадиных сил.