Появилось первое изображение обновленного Skoda Superb

По предварительной информации, салон обновленного Skoda Superb будет выполнен в стиле хэтчбека Scala: улучшатся материалы отделки и появится модернизированная информационно-развлекательная система с новыми функциями и возможностью обновления «по воздуху». Поддержка Apple CarPlay и Android Auto войдет в стандартное оснащение. Кроме того, впервые Superb предложат с гибридной силовой установкой на базе турбомотора 1.4 TSI, как у Volkswagen Passat GTE.