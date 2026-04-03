Суперкар Nissan GT-R возродят к 2030 году

Презентация концепта прошла на автосалоне в Нью-Йорке. Топ-менеджер подтвердил, что работа под новым поколением суперкара ведется инженерами японской компании.

«К 2028 году мы сделаем конкретные анонсы, и, надеюсь, до наступления следующего десятилетия вы увидите GT-R R36», — приводит его слова The Drive.

Машина получит новую платформу, а вот радикальных экспериментов с силовой установкой не ожидается. По словам Пандикутиры, блок цилиндров мотора VR38 сохранится, но, возможно, камера сгорания, головка блока, поршни будут совсем другими.

Главная причина постройки гибридной силовой установки и отказа от чистого ДВС — желание Nissan сделать суперкар следующего поколения R36 глобальной моделью. Нынешний R35 не вписывается в ужесточающиеся экологические нормы, включая перспективный стандарт «Евро-7». При этом топ-менеджер Nissan отверг предположение, что GT-R станет чистым электромобилем.

У двигателя VR38 чугунный блок цилиндров, мотор хорошо поддается тюнингу и выдерживает мощность свыше 1000 л.с. Официальные цифры мощности суперкара нового поколения пока не называются. Судя по приведенным срокам, дебют машины состоится не раньше 2030 года.

