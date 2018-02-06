На последнем этаже офисной парковки нашли коллекцию спорткаров

Пользователь социальной сети Reddit с ником philsebbens обнаружил на офисной парковке в городе Мемфисе, штат Тенесси, коллекцию спорткаров. Машины, принадлежащие частному лицу, хранятся на последнем этаже паркинга. Некоторые из них покрыты пылью, грязью и нецензурными надписями.

Среди припаркованных автомобилей можно обнаружить, например, 575-сильный родстер Jaguar F-Type Project 7, Ford GT первого поколения, Porsche 991 GT3 RS, ретрородстер Plymouth Prowler и Ferrari 599 GTO. В общей сложности известно о 32 машинах.

Неожиданную находку в конце января текущего года сделали строители во время сноса заброшенного роботизированного паркинга в Эдинбурге. В здании, простоявшем 15 лет, они обнаружили восемь автомобилей, включая Austin Maestro и Fiat Uni. Пока остается неясным, кому они принадлежат и почему столько лет простояли нетронутыми.

В ноябре прошлого года, еще до начала масштабных поставок, на одной из парковок в Южной Калифорнии нашли несколько десятков электрокаров Tesla Model 3. На некоторых из автомобилей были отметки, что они не прошли проверку качества и имеют повреждения.