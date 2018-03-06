Вот так будет выглядеть новая «Супра»: фотографии прототипа

Компания Toyota представила прототип GR Supra Racing Concept, который дает представление о том, как может выглядеть дорожная и гоночная версия возрожденной «Супры». Концепт-кар показали на моторшоу в Женеве.

Никакой информации о силовом агрегате прототипа японский автопроизводитель не предоставил. В компании отметили лишь, что концепт-кар, разработанный гоночным подразделением марки – Gazoo Racing, получил передмоторную компоновку и задний привод.

Большая часть кузовных элементов Toyota GR Supra Racing Concept изготовлена из композитных материалов. Из них сделаны бамперы, сплиттер, диффузор, пороги, капот, корпуса боковых зеркал и заднее антикрыло. Лобовое и боковые стекла изготовлены из пластика.

Концепт-кар также оснастили гоночными колесами производства BBS с креплением одной гайкой, спортивными шинами Michelin, тормозными механизмами Brembo и гоночной выхлопной системой.

В салоне GR Supra Racing Concept установлены гоночное кресла, съемный, спортивный руль, каркас безопасности, а также система пожаротушения. Двери прототипа отделаны карбоновыми панелями.

Никакой информации о том, когда появится дорожная и готовая к производству версия возрожденной «Супры» в Toyota не предоставили. В компании отметили лишь, что GR Supra Racing Concept появится в гоночном симуляторе Gran Turismo Sport в апреле.

Ранее сообщалось о том, что дорожная модификация Toyota Supra будет комплектоваться шестицилиндровым двигателем, отдача которого составит 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с восьмидиапазонным «автоматом». С места до «сотни» «Супра» будет разгоняться за 3,8 секунды. Модель разрабатывается совместно с BMW.

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