Дизайнер Honda нарисовал другую «Супру»

Именно оптика наиболее точно отражает связь двух поколений спорткара. На рисунке Партизани фары с утопленными светодиодными модулями, очевидно, прикрыты стеклом как на A80, а фонари, хоть и лишены кругляшей, выдают в автомобиле «Супру». Даже гипертрофированные задние крылья и вырезы в переднем бампере сделаны похожими на элементы Supra четвертого поколения.
Toyota Supra пятого поколения дебютировала на автосалоне в Детройте в январе этого года. Спорткар построен на платформе BMW Z4 и оснащен турбированной «шестеркой» 3.0 мощностью 340 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Супра» получила активный задний дифференциал с возможностью 100-процентной блокировки, адаптивную подвеску, лонч-контроль и два режима работы управляющей электроники – обычный и спортивный.
Накануне BMW, так как является фактическим производителем модели, объявила отзыв семи спорткаров, проданных на американском рынке. У них обнаружен дефект крепления направляющей ремня безопасности.