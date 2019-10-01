Дизайнер Honda нарисовал другую «Супру»

Именно оптика наиболее точно отражает связь двух поколений спорткара. На рисунке Партизани фары с утопленными светодиодными модулями, очевидно, прикрыты стеклом как на A80, а фонари, хоть и лишены кругляшей, выдают в автомобиле «Супру». Даже гипертрофированные задние крылья и вырезы в переднем бампере сделаны похожими на элементы Supra четвертого поколения.