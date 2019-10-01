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15:53

Дизайнер Honda нарисовал другую «Супру»

Джулио Партизани решил осовременить стиль модели предыдущего поколения

Ведущий дизайнер исследовательского центра Honda Джулио Партизани показал альтернативный вариант новой Toyota Supra. По мнению художника, облику спорткара недостаёт характерных для предыдущего поколения черт: в частности, речь идёт об общих пропорциях и стилизованной оптике.

Именно оптика наиболее точно отражает связь двух поколений спорткара. На рисунке Партизани фары с утопленными светодиодными модулями, очевидно, прикрыты стеклом как на A80, а фонари, хоть и лишены кругляшей, выдают в автомобиле «Супру». Даже гипертрофированные задние крылья и вырезы в переднем бампере сделаны похожими на элементы Supra четвертого поколения.

Toyota Supra пятого поколения дебютировала на автосалоне в Детройте в январе этого года. Спорткар построен на платформе BMW Z4 и оснащен турбированной «шестеркой» 3.0 мощностью 340 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Супра» получила активный задний дифференциал с возможностью 100-процентной блокировки, адаптивную подвеску, лонч-контроль и два режима работы управляющей электроники – обычный и спортивный.

Накануне BMW, так как является фактическим производителем модели, объявила отзыв семи спорткаров, проданных на американском рынке. У них обнаружен дефект крепления направляющей ремня безопасности.