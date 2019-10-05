Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:59

Дрэг-гонка: новая Toyota Supra против BMW M2 Competition

Два спорткара с двигателями BMW сразились в заезде на полмили

© Журнал CAR
Южноафриканский журнал Car сравнил динамику заднеприводных купе с рядными баварскими «турбошестёрками» — новой трёхлитровой Toyota Supra GR и топ-версии BMW M2 Competition. В ходе дуэли замерили показали разгона с места до 100 и 200 километров в час, а также время прохождения 400 и 800 метров.

Под капотом BMW M2 Competition двигатель S55 твин-турбо мощностью 410 лошадиных сил с 5230 оборотов в минуту и крутящим моментом 550 Нм с 2350 оборотов в минуту. Силовой агрегат сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом» M-DCT, что обеспечивает разгон 0-100 километров в час за 4,2 секунды.

По паспортным характеристикам Toyota Supra медленнее: наддувный двигатель BMW B58 выдаёт 340 лошадиных сил с 5000 оборотов в минуту и 500 Нм крутящего момента с 1600 оборотов в минуту, а заявленный разгон до «сотни» — 4,3 секунды. Коробка передач — классический 8-скоростной «автомат». Преимущество «Супры» — меньшая на 50 килограммов снаряжённая масса.

После четырёхсот метров два спорткара разделило одно мгновение — девять сотых секунды. По мере набора скорости более современный двигатель BMW S55 обеспечил «двойке» преимущество.

Руководство BMW M не исключает, что в перспективе «Супры» получат более мощную 500-сильную баварскую «битурбошестёрку».

Источник: CAR magazine SA