Дрэг-гонка: новая Toyota Supra против BMW M2 Competition

Под капотом BMW M2 Competition двигатель S55 твин-турбо мощностью 410 лошадиных сил с 5230 оборотов в минуту и крутящим моментом 550 Нм с 2350 оборотов в минуту. Силовой агрегат сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом» M-DCT, что обеспечивает разгон 0-100 километров в час за 4,2 секунды.

По паспортным характеристикам Toyota Supra медленнее: наддувный двигатель BMW B58 выдаёт 340 лошадиных сил с 5000 оборотов в минуту и 500 Нм крутящего момента с 1600 оборотов в минуту, а заявленный разгон до «сотни» — 4,3 секунды. Коробка передач — классический 8-скоростной «автомат». Преимущество «Супры» — меньшая на 50 килограммов снаряжённая масса.