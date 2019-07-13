Toyota Supra может получить мотор от BMW M

Флаш отметил, что на сегодняшний день подобный запрос от Toyota пока не поступал и у него нет информации о разработке более мощной версии Supra. Однако если японцы всё-таки решатся на это, баварцы поделятся с ними мотором, который способен развивать более 500 лошадиных сил.