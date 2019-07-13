Toyota Supra может получить мотор от BMW M

Как известно, нынешнее поколение японского купе Toyota Supra построено на одной платформе с немецким родстером BMW Z4. «Тойоте» достались от баварцев основные узлы и агрегаты автомобиля, но есть вероятность того, что в обозримом будущем японцы могут получить от БМВ и кое-что ещё.
Как рассказал в интервью Autocar глава подразделения BMW M Маркус Флаш, баварцы вполне допускают возможность оснащения «Супры» и более мощным двигателем - например, рядной трёхлитровой «шестёркой» S58 с битурбонаддувом, которая уже известна по ряду моделей BMW с индексом М.
Флаш отметил, что на сегодняшний день подобный запрос от Toyota пока не поступал и у него нет информации о разработке более мощной версии Supra. Однако если японцы всё-таки решатся на это, баварцы поделятся с ними мотором, который способен развивать более 500 лошадиных сил.