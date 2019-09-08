Видео: новая Toyota Supra сразилась в динамике с электрокарами

Фаворит заездов — Tesla Model 3 в самой производительной версии Performance. Американский электромобиль приводят в движение два электромотора суммарной мощностью в 480 лошадиных сил и крутящим моментом в 639 Нм. Первую сотню такая Model 3 набирает за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 261 километра в час.

Уступает «Тесле» в динамике Jaguar I-Pace: пара электродвигателей английского кроссовера выдают 400 лошадиных сил и крутящий момент 696 Нм. Вседорожник почти на 300 килограммов тяжелее, чем Model 3, тратит на набор первой «сотни» 4,8 секунды и упирается в ограничитель на 250 километрах в час. Медленнее всего из экологически чистых соперников «Супры» Audi e-tron: мощность электромоторов сравнима с «Ягуаром» (408 лошадиных сил и 664 Нм крутящего момента), однако масса e-tron на 300 килограммов больше, чем у I-Pace и почти на 600 килограммов выше, чем у Tesla Model 3 Performance.

Особняком стоит Toyota Supra GR с шестицилиндровым рядным наддувным двигателем объёмом 3.0 литра и мощностью 340 лошадиных сил (крутящий момент 500 Нм). У японского спорткара с баварским ДВС привод на заднюю ось, и время при заезде с места сильно зависит от сцепления на старте. Преимущество «Супры» — малый вес. Снаряжённая масса спорткара всего 1500 килограммов, на 300 килограммов меньше, чем у «Теслы». Производитель обещает разгон с 0 до 100 километров в час за 4,3 секунды, так что по заявленным показателям Toyota располагается между «Теслой» и «Ягуаром».