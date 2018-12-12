Опубликована фотография серийной Toyota Supra нового поколения

Новая Toyota Supra будет построена на платформе BMW Z4 нынешнего, шестого поколения. Однако машины будут отличаться не только кузовами, но и настройками шасси. При этом у моделей всё же останется много общих деталей (например, лобовое стекло и тормозные суппорты аналогичны тем, что используются на BMW 5 серии). Начальные версии спорткара оснастят мотором с индексом B48D — один из вариантов двухлитровой «турбочетверки» BMW. Старшие модификации получат двигатели B46D (четыре цилиндра) и B58C (шесть цилиндров).