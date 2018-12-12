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13:09

Опубликована фотография серийной Toyota Supra нового поколения

Публичный дебют спорткара запланирован на январь следующего года

В распоряжении сайта SupraMKV оказался снимок серийной Toyota Supra, на котором спорткар запечатлен без камуфляжа во время транспортировки. Официально модель будет рассекречена в январе следующего года на автосалоне в Детройте.

На фотографии видно, что дизайн товарной «Супры» во многом будет основан на концепте FT-1 2014 года. До серии не дошел острый «нос», рельефный капот с прозрачным окошком, боковые зеркала на тонких ножках и узкая головная оптика. Вдобавок на серийной машине поменялась форма воздуховодов и прорезей в переднем бампере. Среди особенностей спорткара: темные передние стойки, корпуса зеркал и крыша double-bubble, как у машин Zagato.

Концепт Toyota FT-1

Новая Toyota Supra будет построена на платформе BMW Z4 нынешнего, шестого поколения. Однако машины будут отличаться не только кузовами, но и настройками шасси. При этом у моделей всё же останется много общих деталей (например, лобовое стекло и тормозные суппорты аналогичны тем, что используются на BMW 5 серии). Начальные версии спорткара оснастят мотором с индексом B48D — один из вариантов двухлитровой «турбочетверки» BMW. Старшие модификации получат двигатели B46D (четыре цилиндра) и B58C (шесть цилиндров).

Официальная фотография новой «Супры»

Ранее спортивное подразделение Gazoo Racing опубликовало тизер концепта под названием GR Supra Super GT, который представят на автосалоне в Токио после Нового года. Прототип даст представление о том, как будет выглядеть гоночная версия купе Supra нового поколения для японского чемпионата Super GT.

Источник: SupraMKV
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