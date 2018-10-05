Новая Toyota Supra: информация о двигателях и оснащении

Судя по документам, Toyota Supra следующего поколения предложат с тремя двигателями, а обозначать модификации будут по принципу BMW: 20i, 30i и 40i. Начальные версии спорткара оснастят мотором с индексом B48D — один из вариантов двухлитровой «турбочетверки». Такие машины будут доступны только на европейском рынке.
Старшие модификации получат двигатели B46D (четыре цилиндра) и B58C (шесть цилиндров). Такие машины предложат покупателям в Европе и Северной Америке. Характеристики агрегатов пока не сообщаются. На соплатформенной BMW Z4 двигатели, сочетающиеся с восьмидиапазонным «автоматом», выдают 197, 258 и 340 лошадиных сил соответственно.
В оснащение новой «Супры» войдет светодиодная шестисегментная оптика, приборная панель с виртуальными шкалами, спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, люк, двухцветные колеса. Дополнительно модель можно будет укомплектовать карбоновыми декоративными накладками, корпусами боковых зеркал из углепластика, потолком, обтянутым алькантарой и всепогодными ковриками.
В начале октября Toyota открыла прием заказов на «Супру» нового поколения. Для онлайн-бронирования доступно только 900 автомобилей. Их покупатели станут членами так называемого «Клуба 900» – Supra 900 Club.