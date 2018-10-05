Новая Toyota Supra: информация о двигателях и оснащении

Судя по документам, Toyota Supra следующего поколения предложат с тремя двигателями, а обозначать модификации будут по принципу BMW: 20i, 30i и 40i. Начальные версии спорткара оснастят мотором с индексом B48D — один из вариантов двухлитровой «турбочетверки». Такие машины будут доступны только на европейском рынке.